In Südarika kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Hier Minenarbeiter 2012 in Marikana. Foto: EPA/Kim Ludbrook

»Es ist unser Land, und wir haben das Recht, ›Nein‹ zu sagen, wenn traditionelle Autoritäten oder die Regierung kommen und sagen, wir wollen hier ›Bergbau‹ betreiben.« Mercia Andrews, südafrikanisches Urgestein der Weltsozialforen und eine der treibenden Kräfte hinter dem Thematischen Sozialforum zu Bergbau und Extraktivismus, das diesen November in Johannesburg stattfand, erzählt eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Sie verweist auf den Kampf einer Bewegung in der südafrikanischen Provinz Eastern Cape. Dort versucht Transworld, ein Tochterunternehmen des australischen Ressourcengiganten Mineral Commodities, seit über einem Jahrzehnt, eine der größten Minen in einem an Bergbauprojekten nicht armen Land zu errichten. Riesige Mengen des wertvollen Metalls Titanium wecken Begehrlichkeiten. Um sich dagegen zu wehren, gründeten Bewohner*innen des Dorfes Xolobeni das Amadiba Crisis Committee.

Die Bewohner Xolobenis berufen si...