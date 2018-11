Erfurt. Der geplanten Fusion Eisenachs mit dem Wartburgkreises stehen finanzielle Streitigkeiten zwischen den Kommunen im Wege - und das wenige Wochen, bevor der Landtag abschließend über einen entsprechenden Gesetzesentwurf beraten will. Bei einer Anhörung im Thüringer Landtag am Donnerstag in Erfurt wurde deutlich, dass Stadt und Kreis sich über mögliche zukünftige Ausgleichszahlungen des Wartburgkreises an Eisenach wegen des städtischen Busverkehrs nicht einig sind. Beide Seiten zeigten sich unnachgiebig. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (LINKE) sagte, die Stadt wolle vom Kreis etwa eine Million Euro pro Jahr haben, weil Eisenach auch künftig den öffentlichen Personennahverkehr selbst organisieren werde. dpa/nd