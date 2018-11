Was sich derzeit tut in der, wie man so sagt: »Presselandschaft« in Deutschland, das offenbart seine Dramatik wohl erst bei näherem Hinsehen.

Zwei miteinander verwobene Phänomene sind da zu beobachten. Das eine ist das allmähliche Verschwinden der traditionellen Medien der bürgerlich-demokratischen Mitte, wie man sie einst verstand. Der technische Aspekt dabei ist die Wanderung der Konsumenten von Print-Formaten zu digitalen Angeboten, vom Fernsehen als Programm zu den ausufernden audiovisuellen Angeboten des Netzes, oder, um es noch allgemeiner zu formulieren: Vom »linearen« zum wolkig-selektiven Empfang von Bildern, Erzählungen und Begriffen. Der ökonomische Aspekt dabei ist überdeutlich: Die »werbetreibende Industrie« beschleunigt und radikalisiert diesen Prozess, da ihre Sucht nach Subjektivierung und Deregulation ihrer Botschaften im Netz wesentlich einfacher zu befriedigen ist als in den alten, linearen Medien.

Das zweite ist eine unübersehbare Wanderung der aktuellen Meinungs-, Sinn- und Unterhaltungsindustrie nach rechts. Und dies wiederum geschieht in drei verschiedenen Formen.

Erstens sind da Journalisten, Kolumnisten und Publizisten, die einem scheinbar unwiderstehlichen Sog folgen, und sich auf der rechten Seite jene Anerkennung, den Marktwert oder die Aufmerksamkeit zu sichern, die ihnen in der Mitte oder gar »links« versagt geblieben ist. Dabei gibt es die stramm linearen Wanderer nach rechts wie Jürgen Elsässer oder Mattias Matussek, die frivol-oszillierenden Intellektuellen in narzisstischem Posing wie Henryk M. Broder, die sarkastischen Provokateure wie Harald Martenstein und die schlichten Agitatoren wie den Moderator Claus Strunz, der sich gar nicht mehr die Mühe macht, seine Botschaften groß journalistisch zu verbrämen.

Die rechten Journalisten im Mainstream, die Journalisten der dezidierten Rechtspresse und die politischen Strippenzieher bilden schon Netzwerke und Kulturen, zum Beispiel bei der alljährlichen Verleihung des Gerhard-Löwenthal-Preises, benannt nach dem erzreaktionären ZDF-Journalisten, der sich als unermüdlicher Eiferer gegen Willy Brandts Politik der Versöhnung profilierte. Zu den Preisträgerinnen gehören beispielsweise Birgit Kelle, die mutige Verteidigerin deutscher Mütter gegen »genderbewegte Jungfeministinnen« oder Ellen Kositza, Redakteurin der rechten Intelligenzia-Zeitschrift »Sezession« und Ehefrau von Götz Kubitschek, dem häufig so genannten Vordenker der »Identitären« und Propagandisten von Pegida.

Zweitens ist die Entstehung und Ausweitung einer rechten Presselandschaft zu beobachten, die mit ihren Organen und Medien alle Positionen der Rechten abdeckt, von der elitären Neuen Rechten (die »Sezession« aus Götz Kubitscheks »Institut für Staatspolitik«, »Metapo« (für das emblematische »Metapolitische« des Rechts-Gramsciismus als Pop-Medium der neurechten »Thule«-Gemeinschaft) über den gewöhnlichen Rechtspopulismus und seine offenen und verdeckten Beziehungen zum Rechtsextremismus (»Junge Freiheit«), über den gediegenen, sich bürgerlich gebenden Rechts-Konservatismus mit liberalen Ausläufern (»Cicero«), den alten Rechtsextremismus (»National- und Soldatenzeitung«), den modisch-schicken Rechtsdrall - als »Bravo« von rechts wird nicht nur »Metapo« sondern auch das Pop-Magazin »Arcadi« vermarktet, das neben der Eingemeindung genehmer Popstars rechte Beiträge wie »Zu Gast beim Front National« veröffentlicht - , über die rechte Verschwörungs- und Esoterikfantasie (ein Segment des Kopp-Verlages), eine »wissenschaftliche« Rechte (z.B. die bis 2009 erschienene »Nation Europa«), das Organ der »gewöhnlichen« postbürgerlichen Rechten (»Compact«) bis hin zu einer neuerlichen Rechtswendung des Zentralorgans der deutschen Niedertracht, der »Bild«-Zeitung: Nach einer kurzen Phase der Begeisterung für die »Willkommenskultur« (für einen historischen Augenblick schien man in Deutschland ein Bild von Solidarität und Menschlichkeit liefern zu wollen) schaltete man hier wieder auf die gewohnten Kampagnen: »Ich habe 40 Menschen umgebracht und will Asyl« oder »Mörder, Vergewaltiger, Drogendealer - keiner will sagen, ob DIE noch bei uns sind«.

Und drittens gibt es eine Bereitschaft der einst liberalen und demokratischen Mitte-Presse, sich der Rechten so oder so zu öffnen. Das reicht von einer F.A.Z., die Alexander Gauland zum Gastkommentar einlädt über die vermeintliche Liberalität von Medien wie dem »Spiegel«, sich einen eigenen Rechtsaußen - Jan Fleischhauer - zu halten, mit dem man interne Schaukämpfe veranstaltet, bis hin zur Disposition aller Medien, über jedes Stöckchen zu springen, das die Rechte hinhält, jeden Begriff aufzunehmen, der ihr von rechts hingeworfen wird, sich auf jedes intellektuelle und moralische Niveau einzulassen, das aus ihren Echoräumen im Netz vorgegeben wird.

In alledem begegnen sich die beiden Phänomene dieser offenkundigen Krise des Journalismus (gewiss nicht nur) in Deutschland: Auf der Produzentenseite geht es um ein Angebot, das einerseits um sein Überleben in Printform kämpft, oder, wie im Fall der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, um die Legitimation und soziale Akzeptanz, andrerseits einen geordneten, irgendwie ökonomisch sinnvollen und im Einzelfall sozialverträglichen Übergang in die digitale Erscheinungsweise vollziehen will.

Dass dabei nicht bloß die viel gepriesene »journalistische Qualität« auf der Strecke bleibt, sondern auch etliches an Würde und Anstand des Metiers, sofern es denn vorhanden war, liegt auf der Hand: Die Digitalisierung der Information ging mit der Prekarisierung ihrer Protagonisten einher. Es war wohl noch nie so schwer, Dissidenz, Kritik und irgend Aufmüpfigkeit zu bewahren wie in der Situation, da die Generierung von Shit- oder Candy-Storms im Netz bedeutender ist als die Qualität, der Gehalt und die Fantasie eines Beitrags. Dem Marsch nach rechts ging die Entleerung voraus. Wer einen deutschen Zeitschriftenladen im Jahr 2018 betritt, muss den Eindruck gewinnen, die Welt bestehe zu neunzig Prozent aus Royals, Promis, die heiraten, sich scheiden lassen oder falsch gekleidet in der Öffentlichkeit erscheinen, diversen Sport-, Mode- und Konsumwelten, Grillrezepte links, Diätpläne rechts, aus Fernsehen, Heimatklängen, Tätowierungskunst - und aus dem dunklen Raunen des »Volks« gegen Fremde, gegen »Brüssel«, gegen Rechtsstaat und »Humanitätsduselei«.

Die dreifache Wanderung der deutschen Presse nach rechts vollzieht sich mithin innerhalb einer politischen Ökonomie, die sich keineswegs nur auf das Prinzip der mehr oder weniger freien Marktwirtschaft und das von Angebot und Nachfrage bezieht. Es gibt vielmehr ausgesprochen undemokratische Steuerungsmittel dieses Angebots: Die bereits erwähnten Bewegungen der Werbe-Techniken und -Alimentationen (auf den Markt kommt nur, was dem Markt dient: ohne Werbeeinnahmen ist kein Medium überlebensfähig: das haben wir nun von der unheiligen Allianz von Demokratie und Kapitalismus!), die unheimliche Macht von Gatekeepern und die Monopolstellung der Grossisten (wie sie sich im jüngsten Fall des »Konkret«-Titels wieder einmal zeigte), das Geld, das von verschiedenen Seiten in den Markt gepumpt wird, und offenkundig derzeit vor allem von rechts kommt, und nicht zuletzt das Interesse oder eben Desinteresse eines demokratischen Staates an einer demokratisch-kritischen Presse.

Aber natürlich gibt es für die Transformation der deutschen Presse von einem in Maßen demokratischen zu einem offen populistischen System auch noch andere Gründe. Es weht ein roher Wind dort draußen: Der selbe Kioskbesitzer, der vor zwanzig Jahren noch die »National-Zeitung« schamhaft unter der Ladentheke verbarg, lockt nun Kundschaft mit Ständern voller Rechtspresse-Erzeugnisse. Die selben Medien, die vor Jahr und Tag noch mit ihrer gepflegten Ausdrucksweise punkteten, benutzen nun die obszönen Worte der Rechten von »Volk« und »Heimat«, von »Asylflut« und »Migrantenströmen«. Und der Stolz auf widerspenstige »Edelfedern« ist der hysterischen Furcht gewichen, nur ja dieses wiedererwachte Volk der Leser*Innen und Käufer*Innen nicht durch »Elitäres«, »Kritisches« und »Übellauniges« zu vergrätzen. Einst hat es der Rechtswanderer Bernd Rabehl so formuliert: »Ich bin rechts, weil es links nicht mehr gibt«.

Die nach rechts wandernden Journalisten und Kolumnisten könnten nicht viel anders argumentieren: »Wir schreiben für den Rechtspopulismus, weil es für Demokratie und Demokratisierung nichts mehr zu schreiben gibt«. Natürlich ist das »Lügenpresse«-Geschrei der Rechtspopulisten eine Mörderwaffe bei der Abschaffung der Demokratie und des Liberalismus, aber leider trifft es einen Gegenstand, der es der anderen Seite nur allzu leicht macht, der in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der rechten Stimmung im »Volk« schon Rückgrat und Anstand verloren hat.

Im Berliner »Tagesspiegel« schreibt Christoph Marschall: »Wo hat es mehr Rechtsbrüche und Verwundete gegeben, in Chemnitz oder im Hambacher Forst? Der Ton in vielen Medien ist umgekehrt. Chemnitz wird als verabscheungswürdige braune Stadt vorgeführt. Trotz der erschreckenden Gewalt gegen Polizisten im Hambacher Forst scheint in vielen Berichten eine unjournalistische Sympathie mit den Aktivisten durch. Die Proteste, wird betont, seien friedlich oder weitgehend friedlich verlaufen. Wäre die Überschrift ‚Friedliche Proteste in Chemnitz‘ ebenso denkbar?« Die Überschrift zu diesem Text bringt es noch einmal auf den Punkt: »Ein Haltungsjournalismus, der Rechtsextremismus anprangert und Linksextremismus verharmlos, ist eine Gefahr für die Demokratie.« Über den »Inhalt« dieses Kommentars müssen wir uns nicht unterhalten; bedeutend indes mag das Wort »unjournalistisch« sein: Das, was »journalistisch« ist, wird offenbar einer neuen Deutung unterzogen, und zwar dergestalt, dass man sich von dem Gedanken verabschiedet, dass rechtsextreme Positionen außerhalb des gemeinsamen Bezugsrahmens stehen, ganz abgesehen davon, dass möglicherweise doch ein kleiner Unterschied darin besteht, ob man sich für den Erhalt der Umwelt oder für die Menschenjagd auf »Fremde« engagiert.

Der Mainstream der deutschen Presse beteiligt sich an dem Projekt, die extreme Rechte in die Mitte der Diskurse und Dispositive zu holen, und dass die alte Gleichsetzung von links und rechts da wieder aus der Schublade geholt wird, versteht sich von selbst. Und wie dürfen wir in der »Wikipedia« zum »Tagesspiegel« lesen? »Das Motto der als liberal eingestuften Zeitung ist rerum cognoscere causas - die Ursachen der Dinge erkennen.« Und Thilo Sarrazin ist ja schließlich auch immer noch in der SPD. Immer geht es um zwei gleichzeitig ablaufende Prozesse: Die Ausbreitung einer rechten Publizistik, in der es keinerlei Verpflichtung zum Unterscheiden zwischen politischem Aktivismus und Journalismus, zwischen Parteiämtern bei der AfD und redaktioneller Tätigkeit gibt (wie nur zum Beispiel etwa bei Lisa Lehmann, die zugleich stellvertretende Vorsitzende der »Jungen Alternative Sachsen-Anhalt« und Moderatorin der TV/You Tube-Sendung »Die Woche Compact« ist) und die Aufweichung des Mainstream, die Durchlässigkeit für rechtes Gedankengut bis in (nahezu) alle Medien der Information und Unterhaltung.

Gewiss hat die Wanderung der Journaille nach rechts auch subjektive, biographische Ursachen. Neben schierer Existenzangst und Opportunismus arbeitet da ein gekränkter Narzissmus. Man könnte vielleicht auch eine Milieuschädigung schließen. Bei allen nach rechts driftenden Journalisten scheint ein magischer Bezugspunkt die »Bewegung« von 68: Mattias Matussek etwa rebellierte zugleich gegen und im long tail dieses Milieus: Er kritisierte am deutschen Konservatismus, dass er nur »Klassenkampf von oben« und »verspäteter Kulturkampf, in dem die bürgerliche Mitte die 68er ein weiteres Mal besiegt wie in einer ständigen Sedanfeier aus Alt- und Jungkonservativen«. Das konservative Juste Milieu erklärte er ,»zu einer öden Lifestyle-Spießerei und verspäteten Abrechnungen mit dem linken Gegner von einst abgesunken«, und es habe »Werte zertrümmert, radikaler, als es die Linke je vermocht hätte«. Das gleiche Milieu, das also einst von links angegriffen wurde, wird nun von rechts angegriffen. Und nicht nur in diesem Sohn eines CDU-Bürgermeisters darf man darin ein ödipales Impuls am Werk sehen: Nur rechts scheint die verlorene heroische Pose, die melodramatische Selbstinszenierung noch möglich. Mit derselben Unverfrorenheit, mit der Markus Söder die Grünen als »Spießbürger« bezeichnet (wohl wissend, welchen Milieu-Nerv man mit so etwas trifft: Wem geht die besserverdienende Gentrifizierungskleinfamilie mit dem Mülltrennungsausweis denn nicht auf die Nerven?), verabschieden sich die neurechten Journalisten vom demokratischen Mainstream mit dem Hinweis auf deren strunzlangweiligen Biedersinn (wohl wissend, na, Sie verstehen schon).

Der Übergang vollzieht sich nicht allein, vielleicht nicht einmal hauptsächlich auf Diskurs-Ebene als vielmehr auf der Ebene der Bilder, der Symbole und »Narrative«. Da ist der »Spiegel«-Titel mit dem zerfließenden Schwarz-Rot-Gold: »Es war einmal ein starkes Land«. In der Titelgeschichte geht es um die Gleichung vom Zustimmungs- und Machtverlust von Angela Merkel mit dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM unter dem Trainer Jogi Löw: »Ausgezehrt, erschöpft, müde« seien beide, und beide zugleich Symptome des Zustandes von Deutschland. Was Matussek als Diskurs verkauft, verkauft diese Bild-Geschichte als Narrativ. Deutschland, schwach, im Zustand der Selbstabschaffung, erlösungsheischend. Nur eine »konservative Revolution« kann da helfen.

Jeder Titel, der »Deutschland« und seine Opfer- und Wiedererweckungssituation, die bedrohte Nation und die »Flüchtlingsflut« anspricht, verkauft sich ungefähr um so vieles mehr wie sich früher ein Titel entweder mit einer nackten Frau oder mit Adolf Hitler auf dem Cover mehr verkauft hat. Da ist der »Stern«-Titel »Das zerrissene Land«. Auf dem Titel das Bild der mutmaßlich von einem Iraker ermordeten 14jährigen Mädchens, dazu collagiert eine »Flut« von Flüchtlingen und eine in düsterem Rot erscheinenden Angela Merkel. Ein Propaganda- wenn nicht Hetz-Bild, das vielleicht sogar AfD-Wählern zu viel erscheinen mag, auf dem Cover eines Magazins, das einmal als linksliberal galt.

Zu guter Letzt gibt es allerdings auch noch etwas anderes: Nennen wir es die Stilfrage. Hier hat sich der deutsche Mainstreamjournalismus auf mehreren Ebenen dem vermeintlichen Zeitgeist angepasst. In einer erschreckenden Deregulation des sprachlichen Ausdrucks, in der geradezu manischen Furcht, als zu »intellektuell« oder gar »elitär« zu gelten (eine Blödheit, die alle verstehen, ist offenbar hundert mal so viel wert wie ein kluger Gedanke, der nicht alle »mitnimmt«), in der Wandlung von Information zu (Lieblingswort der Selbsterklärung derzeit, und Aufweichung der Nachricht zur Unterhaltung) »Narration«, und schließlich in der Sentimentalisierung und Emotionalisierung von abstrakt-ideologischen Begriffen wie »Heimat«, »Volk« und »Nation«. Wenn wir für jedes mal, da in diesem Jahr »Heimat« im Titel eines Beitrags oder einer Sendung auftauchte, einen Euro bekämen, wären wir vermutlich so reich, wie es Donald Trump gern wäre.

Das größte Problem scheint dagegen, dass sich das System als vollkommen resistent gegen Kritik und Analyse erweist. Von der einstigen Herrlichkeit der Presse in Deutschland ist vor allem die Arroganz ihrer Vertreter geblieben. Auf den Vorwurf des »politischen Framing« antwortete die Redaktion des TV-Magazins »Hart aber fair«: »Framing? Als Journalisten können wir mit diesem Begriff wenig anfangen. Wir versuchen das, was Menschen beschäftigt, so darzustellen, wie es ist.« Das Eingeständnis mit einem Begriff wenig anfangen zu können (und das sogar im Namen eines ganzen Berufsstandes), der in der politischen Wissenschaft nun wahrlich hinreichend erforscht und belegt ist, grenzt an Dreistigkeit. Die Konstruktion eines »Rahmens« für Themen und Aussagen durch Motivwahl, durch Bilder, Narrative und Begriffe, das Setzen von Diskursen nach Markt- und Machtlage, das Begrenzen der Wahrnehmung durch »unsichtbare Steuerungen« - all das ist bis zur Quantifizierung hin analytisch erforscht und empirisch nachgewiesen. Wenn ein Medium oder eine »verantwortliche Redaktion« behauptet, man könne damit wenig anfangen, erklärt es seinen Widerstand gegen das einzige Mittel, was der Pressekultur in dieser Situation noch helfen könnte: den Willen zur Selbstaufklärung als Voraussetzung zur Wiedergewinnung der Legitimation einer zentralen Instanz der demokratischen Zivilgesellschaft.

Stattdessen macht der vorauseilende Rechtsopportunismus der deutschen Presse bis in ihre postliberale Mitte hinein den Weg frei für die Kampagnen der neuen populistisch-autokratischen Regierungen zur Abschaffung der Pressefreiheit. So kommt man in Österreich der Orbanisierung Europas zur Hilfe, wenn Karl Heinz Straches Pressesprecher Martin Glier tweetet: »Diese Anti-Orban-Hetze im ORF wird schön langsam ein bissi peinlich. Nehmt demokratische Wahlergebnisse zur Kenntnis, auch wenn sie euch nicht passen!« Auch hier ist das Prinzip klar: Der demokratische Konsens wird ausgeweitet, sozusagen überdehnt, um ihn dann umso einfacher aushebeln zu können. Der Bezugspunkt des Schreibens und Denkens ist nicht mehr die demokratische Verfassung sondern »Volkes Wille«.

Die Öffnung der deutschen Mainstreampresse nach rechts birgt eine weitere Gefahr: Was sie vielleicht rechts an einer Leserschaft noch von der eigentlichen Rechtspresse für sich abspalten kann, verliert sie an Legitimation in der demokratischen Zivilgesellschaft. Es gilt, die Freiheit der Presse gegen rechts zu verteidigen! Was aber, wenn diese Presse ihre Freiheit schon vorher abgeschafft hat?