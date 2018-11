Foto: Pixabay

Ein Freund schrieb mir aus dem Hotel »Atlantis The Palm« in Dubai: »Gestern« habe man dort eine »vorgezogene Halloween-Party« veranstaltet. »Gestern«, das war der 26. Oktober, mithin fünf Tage vor Halloween. Die Hotels des Luxus-Emirats, so die Botschaft, hätten sich »abgesprochen, um sich nicht gegenseitig die Gäste wegzunehmen«.

Einem, der auszieht, das Gruseln zu lernen, bietet die »Globalisierung« beste Bedingungen. Was einst, dem Titel eines DEFA-Films von 1957 folgend, für Zwergenland galt, trifft inzwischen auf Halloween zu: Es ist überall. Gegen die Halloweenisierung dieser Welt gibt es keine Firewall. Freiheit, Gleichheit, Unerbittlichkeit. Doch wie ist es möglich, dass ein islamisch geprägter Ort wie Dubai dieses aus heidnisch-katholischem Kontext erstandene Brauchtum offenbar problemlos assimiliert?

Es ist der globale Gleichmacher Kapitalismus, der rast- und ruhelose Planierer und Nivellierer, der Güter wie Götter ...