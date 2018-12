In »Kidding« spielt Jim Carrey Jim Carrey auf der Flucht vor Jim Carrey. Foto: Sky

Michel Gondry ist ein Erlöser. Schon als Regisseur kluger Musikvideos hat der Franzose den Pop vom Pathos befreit. Und gleich sein zweiter Langfilm holte einen lebenslang Verurteilten aus dem Knast kommerzieller Kunst. Bevor Jim Carrey im Liebesdrama »Vergiss mein nicht« brillierte, schien er dazu verdammt, nur den Fundus seiner Mimik zu variieren. Grimasse für Grimasse, Film für Film. Leider war sein erstes faxenfreies Werk nur ein Haftausflug. Bald geriet der Komiker erneut in Gefangenschaft und drehte Ulk um Ulk um Ulk.

14 Jahre nach seiner ersten Erlösung musste also erneut der Retter von einst ran. Das Ergebnis ist noch befreiender als der erste Versuch von 2004. In der Serie »Kidding« darf Jim Carrey Jim Carrey auf der Flucht vor Jim Carrey spielen. Sein Alter Ego nennt sich Jeff Piccirillo. Und so wie all die Dummschwätzer und Nervensägen das Kino-Werk seines Darstellers prägen, ist es im Fall des TV-Moderators dessen Kunstfigur ...