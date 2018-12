Sommer 2018: das Flussbett des Rheins bei Düsseldorf Foto: dpa/Christophe Gateau

Was wird auf dem an diesem Montag beginnenden UN-Klimagipfel (COP24) verhandelt?

In Katowice geht es um die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Es soll ein Regelwerk ausgearbeitet werden, in dem in der Hauptsache die nationalen Beiträge für den Klimaschutz, die NDC, präzisiert und vereinheitlicht werden. Verhandelt wird auch über das Verhältnis von Industrie- und Entwicklungsländern. Außerdem ist zu klären, wie Finanzflüsse transparenter zu gestalten sind.

Was wäre für Sie ein erfolgreicher Ausgang des Klimagipfels?

Am Ende muss es ein schriftliches Regelwerk geben, das mindestens vorschreibt, was die einzelnen Länder zu tun und bis wann sie ihre Klimaschutzpflichten zu erfüllen haben.

Neben US-Präsident Donald Trump, der aus dem Paris-Abkommen aussteigen will, äußerte sich jetzt auch Brasiliens künftiger Staatschef Jair Bolsonaro kritisch zum Klimaschutz. Kann der Gipfel da ein Erfolg werden?

...