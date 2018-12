Was soll das sein

Brandenburgs Sozialministerin Susanna Karawanskij (LINKE) zeichnete am vergangenen Freitag den Ehrenamtlichen Horst Kühn für seine Verdienste zum Nachbarland Polen aus. »So hat er erreicht, dass sich der städtische Seniorenrat Gubin regelmäßig an der Seniorenwoche beteiligt«, sagte die Ministerin in ihrer Laudatio. Mit hohem Einsatz setze sich der 85-jährige Kühn für die gute Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Gubener Partnerstadt Laatzen ein, er halte Kontakt und organisiere gegenseitige Besuche. Kühn wurde von Karawanskij mit dem »Veltener Teller« geehrt. Diese Auszeichnung hatte vor 24 Jahren die Vorgängerin von Frau Karawanskij im Ministeramt, Regine Hildebrandt (SPD), für solche Senioren gestiftet, die sich im Ehrenamt besonders verdient gemacht haben. neiße