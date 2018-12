Berlin. Beim Zusammenschluss der Warenhäuser Kaufhof und Karstadt soll es keine umfangreichen Filialschließungen geben. Die Filialen »sind und bleiben das Herzstück«, sagte der bisherige Karstadt-Chef und neue Chef beider Häuser, Stephan Fanderl, der »Bild am Sonntag«. »Wir leben nicht davon, Filialen zu schließen, sondern davon, sie erfolgreich zu betreiben.« Dass um jedes einzelne Haus gekämpft werde, habe man schon bei Karstadt gezeigt. »Auch bei Kaufhof wird es ein harter Kampf, jede einzelne Filiale zurück in die schwarzen Zahlen zu führen«, sagte Fanderl der Zeitung. »Umfangreiche Schließungen wird es nicht geben.« Die Namen Kaufhof und Karstadt sollen erhalten bleiben. Der neue Warenhausriese wird europaweit 243 Standorte haben und rund 32 000 Mitarbeiter beschäftigen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Auf der Klima-Kohle-Demo in Köln versuchen Anwohner der abbruchbedrohten Dörfer ihrem Anliegen Aufmerksamkeit zu verschaffen

Autozulieferer hat 50-Millionen-Euro-Bürgschaft der Landesregierungen in Saarbrücken und Dresden in Aussicht

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!