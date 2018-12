Berlin. Gartenfreunde aus Berlin, Sachsen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz belegen die Spitzenplätze im deutschlandweiten Wettbewerb »Gärten im Städtebau«. Mit einer Goldmedaille wurden Kleingartenvereine aus Berlin, Chemnitz, Hildesheim, Karlsruhe, Landau und Rottweil ausgezeichnet. Wie der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde mitteilte, wurden insgesamt 25 500 Euro Preisgeld vergeben. Das Motto lautete in diesem Jahr »Kleine Gärten - bunte Vielfalt«, besonders soziale, ökologische und städtebauliche Leistungen der Vereine wurden gewürdigt. dpa/nd

