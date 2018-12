An einem normalen Freitag würde Herbert Molke, Techniker am Botanischen Garten in Steglitz, vielleicht die Heizungsanlage im großen Tropenhaus kontrollieren. Doch am vergangenen Freitag saß er, zusammen mit einem Dutzend weiterer Kollegen, im Clubhaus der Freien Universität. Molke, der in Wirklichkeit anders heißt und seinen richtigen Namen aus Angst vor Nachteilen nicht in der Zeitung lesen möchte, verfolgte die Debatte beim Kuratorium, einer Art Aufsichtsrat für die Universität. Wissenschaftler und Politiker diskutierten über Haushaltspläne und Posten - und auch über Molkes Arbeitsplatz.

«Überwiegend» - um diesen einen Begriff dreht sich ein Streit. Zu Beginn des Jahres wurde eine Tochterfirma am Botanischen Garten in die FU eingegliedert. Dabei sollten die acht Techniker des Gartens «überwiegend» weiter im Garten tätig sein. So hatte es das Kuratorium vor einem Jahr beschlossen. Aber zum 1. November wurden zwei von ihnen gegen ihren ...