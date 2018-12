Ein 47 Jahre alter Mann ist in Charlottenburg auf offener Straße erschossen worden. »Der Tatort liegt in der Rückertstraße«, sagte ein Sprecher der Polizei. Fachleute sicherten dort am Samstagabend Spuren. Auf Fotos vom Tatort, der sich in der Nähe der U-Bahn-Station Bismarckstraße befindet, ist vor einem Hauseingang eine große Blutlache zu sehen. »Die Hintergründe sind noch völlig unklar«, sagte der Sprecher weiter. Auch am Sonntagmorgen äußerte sich eine Polizeisprecherin zunächst noch nicht zu weiteren Details. Das Opfer sei Albaner, sagte sie. Die 7. Mordkommission ermittle. dpa/nd