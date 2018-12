Jordanier können seit Oktober über den wiedereröffneten Grenzübergang Nasib nach Syrien passieren. Er war mehr als drei Jahre lang geschlossen. Foto: picture alliance/Ahmad Abdo/dpa

Deraa. Nach drei Jahren wurde am 15. Oktober der Grenzübergang Nassib zwischen Jordanien und Syrien wieder geöffnet. Mehr als 90 000 Menschen haben seitdem die Grenze in beide Richtungen passiert. Unter ihnen waren 2380 Syrer, die mit befristeten Transitvisa (»Laissez passer«) aus Jordanien zurückkehrten. Während des Krieges seien sie nach Jordanien geflohen und hätten ihre offiziellen Ausweispapiere verloren, erklärt Oberst Mazen Ghandour, der Leiter der Einwanderungs- und Passbehörde in Damaskus. 320 seien Fahnenflüchtige gewesen, die im Rahmen einer Amnestie straffrei blieben. Den regulären Wehrdienst müssen sie antreten.

In der Provinzhauptstadt Deraa weht wieder die syrische Fahne, überall wird aufgeräumt und gebaut, um die Kriegsschäden zu beseitigen. Nur in der Altstadt, die sich um die alte Omari-Moschee erstreckt, sei die Sicherheitslage noch »sensibel«. Die Autorin kann daher den Kontrollpunkt in die Altstadt nicht passi...