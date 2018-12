Unmittelbar nach der Rückkehr vom G20-Gipfel in Argentinien hat sich Präsident Emmanuel Macron am Sonntag zu einer der Straßen im Zentrum von Paris begeben, auf die sich am Vortag die Konfrontationen zwischen den »Gelben Westen« und der Polizei konzentriert hatten. Er sprach mit Polizisten und betroffenen Geschäftsinhabern, ignorierte aber die auf der gegenüberliegenden Straßenseite demonstrierenden »Gelben Westen«, die im Sprechchor seinen Rücktritt und die Annullierung der Steuererhöhungen forderten. Anschließend begab sich Macron ins Elysée zu einer Krisensitzung.

Am Sonnabend hatten am dritten Aktionstag der »Gelben Westen« zwar weniger Demonstranten teilgenommen als vor einer Woche, aber es gab mehr Gewalt, Zerstörungen und Chaos. Landesweit beteiligten sich etwa 75 000 Demonstranten, während es eine Woche zuvor 106 000 gewesen sein sollen. Doch obwohl - oder vielleicht gerade weil - die Regierung alle verfügbar...