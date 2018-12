Lagos. Die nigerianische Polizei hat im Norden des Landes bei einer Aktion gegen kriminelle Banden nach eigenen Angaben 104 »Banditen« getötet. Die Sicherheitskräfte hätten »Angriffe aus dem Hinterhalt von bewaffneten Banditen zurückgeschlagen«, erklärte Polizeisprecher Jimoh Moshood am Freitag. Die Banden hätten die »Bevölkerung terrorisiert und unschuldige Menschen getötet.«. Mehr als 1000 Polizisten seien bei der Aktion im Bundesstaat Zamfara an der Grenze zu Niger im Einsatz gewesen.

