Foto: dpa/Laurent Cipriani

Ich schaue nicht oft Champions-League-Spiele. Die entsprechenden Decoder fehlen, noch mehr aber ein Minimum an Anteilnahme, ohne die Fußball einfach keinen Spaß macht. Ob Barcelona oder Madrid gewinnt, ob Manchester United oder City, ist mir vollkommen wurst. Champions League ist für mich das, was »Vapiano« im Vergleich zum Sizilianer um die Ecke ist: auf Erfolg und Massentauglichkeit getrimmter Einheitsfraß.

Hin und wieder, so zwei, drei Mal im Jahr, schaue ich allerdings doch mal vorbei in der Champions League. Ohne Decoder, im Stadion, der Berufsausübung halber. Emotionale Teilnahmslosigkeit ist für die Berichterstattung keine schlechte Voraussetzung, es schreibt sich so recht objektiv. Und siehe da, die Art und Weise, wie Olympique Lyon Manchester City vorführte, die fand ich dann doch beeindruckend. Streckenweise wirkten die City-Profis, die mehrere Millionen Euro im Monat verdienen, wie F-Jugendliche, die ein Testspiel gegen...