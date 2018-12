Was soll das sein

Merkel ist zu spät gekommen. Macri hat sie trotzdem in die Arme genommen. Trump kam rechtzeitig, aber hat Macri einfach stehenlassen. Macri hat Salman mit einem Lächeln begrüßt. Viele andere haben Salman auch mit einem Lächeln begrüßt. Putin begrüßte Salman mit einem Lächeln und mit kumpelhaftem Handschlag. Macron hat sich Salman zur Brust genommen. Salman musste beim Gruppenfoto am Rand stehen. Merkel stand im Mittelpunkt, außer beim Gruppenfoto. Merkel traf sich mit Trump, Putin, Xi, Modi, Macri und wohl auch mit Morrison, aber nicht mit Salman. Merkel und Macron glucken sowieso immer zusammen. Trump wollte Merkel diesmal bei allem dabei haben. Trump selbst war aber nicht bei allem dabei. Vor allem war Trump bei keinem Treffen mit Putin. Putin übernachtete im selben Hotel wie Merkel. Beim Abendessen saßen alle zusammen. Es gab eine Einigung, an die sich keiner halten muss. Das war der Gipfel. rst