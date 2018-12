Was soll das sein

Immer mehr Länder heben die Kita-Gebühren stufenweise auf. Als erstes Bundesland schaffte Berlin die Kita-Gebühren zum 1. August 2018 komplett ab. Damit entfielen auch die Gebühren für die jüngsten Kinder. Bislang mussten noch Eltern von Kindern, die jünger als ein Jahr waren, einkommensabhängige Kita-Beiträge zahlen.

In Niedersachsen und Hessen müssen Eltern für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren keinen Beitrag zahlen. In Brandenburg müssen Eltern zunächst für das letzte Kitajahr kein Geld mehr zahlen. In Rheinland-Pfalz ist die Betreuung von Kindern ab zwei Jahren seit 2010 beitragsfrei.

Mit dem »Gute-Kita-Gesetz« wird angestrebt, dass die Gebühren in allen Ländern schrittweise abgeschafft werden. Zudem sollen Betreuungsschlüssel und Sprachförderung verbessert, für qualifiziertes Personal gesorgt, bedarfsgerechte Betreuungszeiten eingeführt und für eine kindgerechte Raumgestaltung gesorgt werden.