Angesichts des himmelschreienden Schunds, der sich Ihnen auf den diversen TV-Kanälen an diesem Tag bietet, empfehlen wir Ihnen an dieser Stelle zur Abwechslung mal etwas ganz anderes: Das ZDF »heute-journal«, mit Marietta Slomka (Bild) und Claus Kleber. Spannender als so mancher Krimi, näher an der Gesellschaft als die meisten »Sozial-Dokus«, so abwechslungsreich wie das Leben selbst und vor allem informativer als Spiegel-TV Reportagen (fast so gut wie »nd«). Foto: dpa

ZDF, 21.45 Uhr