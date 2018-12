Bergarbeiter in der Kohlemine Wieczorek in Katowice, der Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien Foto: Reuters/Kacper Pempel

Während am Sonntag in Katowice die UN-Klimakonferenz feierlich eröffnet wurde, randalierten in Paris die »Gelben Westen« und demolierten den Triumphbogen. Die beiden weit auseinanderliegenden Ereignisse sind miteinander verknüpft: Die »Gelben Westen« in Frankreich haben ihren Protest gestartet, nachdem Präsident Emmanuel Macron Benzin- und Dieselsteuern erhöht hatte. Damit will das französische Staatsoberhaupt eine Verkehrswende einleiten - unterschätzte jedoch völlig die soziale Dimension dieser Maßnahme.

Die beiden in Katowice vertretenen Minister aus Deutschland brachten das klimapolitische Dilemma am Montag auf den Punkt: Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) bezeichnete den Schutz des Klimas als »Überlebensfrage der Menschheit«, und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte: Die Ereignisse in Paris zeigten, dass »Klimaschutz solidarisch sein muss«.

Die Erkenntnis war auch der Grund für die vom Internationalen Gew...