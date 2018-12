Die BVG müsste dringend eine Transparenzoffensive starten. Wie bei der S-Bahn müsste es öffentlich einsehbare Statistiken geben, wie viele U-Bahnwagen überhaupt zur Verfügung standen - und wie viele Fahrten dann stattfanden. Denn auch bei den Fahrern ist die Decke permanent zu kurz. Rechnerisch seien es aber genug Fahrer, heißt es dann von Unternehmensseite. Das passt alles nicht mit den Erfahrungen der Beschäftigten und Nutzer zusammen. Mit Offenheit könnte zumindest die massiv brodelnde Gerüchteküche eingedämmt werden. Denn bis in den benötigten Größenordnungen neue Züge kommen, werden noch einige Jahre ins Land gehen.

