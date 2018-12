Düsseldorf. Nach guten Erfahrungen mit Bodycams setzt die Bahn Kameras für Sicherheitsleute künftig auch an den Hauptbahnhöfen von Düsseldorf, Dortmund und Essen ein. Das sagte ein Bahnsprecher der dpa. Vor allem abends, nachts, am Wochenende und bei Sportveranstaltungen hätten sich die am Oberkörper getragenen Kameras bewährt, sagte der Sprecher. Sie werden nur eingeschaltet, wenn Situationen zu eskalieren drohen. dpa/nd