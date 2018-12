»Spanien lebt«: Der Wahlspruch der faschistischen VOX um ihren Vorsitzenden Santiago Abascal. Foto: AFP/Cristina Quicler

»Diese Wahlen werden in die spanische Geschichte eingehen, da eine rechtsextreme, faschistische Partei ohne Komplexe ins Parlament vorgedrungen ist.« So lautet das Fazit von Pablo Iglesias, dem Chef der Linkspartei Podemos (Wir können es) zum Wahlausgang im südspanischen Andalusien. Er ruft einen »antifaschistischen Alarm« aus. Alle linken Parteien müssten sich wegen des Erfolgs der Ultrarechten mobilisieren, um »Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und letztlich die Demokratie« zu verteidigen. Gegen alle Prognosen ist die faschistoide, fremdenfeindliche und antieuropäische VOX von 0,2 Prozent auf elf Prozent in die Höhe geschossen.

Gemeinsam mit der rechten Volkspartei (PP) und der rechtsliberalen Ciudadanos (Bürger/Cs) kann nun erstmals die Rechte in der bevölkerungsreichsten Region regieren, wo oft die Weichen für ganz Spanien gestellt werden. Welche Bedeutung diese Wahlen haben, hat auch der spanische Regierungschef...