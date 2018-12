Beaver Creek. Der junge Mann, der da am Montagnachmittag sein Gepäck durch den Flughafen in München schob, war arg übermüdet, aber erkennbar glücklich. Fast 16 Stunden hatte seine Rückreise aus Beaver Creek via Denver und Frankfurt gedauert, doch Stefan Luitz schienen die Strapazen nichts ausgemacht zu haben. Schließlich war das, was ihm gelungen war, fast märchenhaft, oder »einfach unbeschreiblich«, wie der 26-jährige Allgäuer noch etwas verklebt sagte. Denn: »Die einzige Dusche, die ich bislang hatte, war die Sektdusche.«

Foto: Nach seinem zweiten Kreuzbandriss gelang Luitz ein sensationelles Comeback. Er gewann den Riesenslalom von Beaver Creek, nach fast einjähriger Verletzungspause. Gleichzeitig feierte er damit seinen ersten Sieg im Weltcup überhaupt. Und: Der Sprung aufs oberste Podest war auch deshalb so bemerkenswert, weil er den Besten auf Platz zwei verwies. Er gewann vor Marcel Hirscher. Der Österreicher hatte von den vergangenen 15 Riesenslalomrennen zwölf gewonnen. »Es ist ein harter Weg, man muss geduldig sein«, beschrieb Luitz die vergangenen Monate, »aber«, erklärte er, »ich habe es ja schon mal mitgemacht und gewusst, dass man stärker zurückkommen kann«. dpa/nd Foto: AFP/Sean M. Haffey