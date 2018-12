Auf der Suche nach einem Weg aus der politischen Krise, in die Frankreich durch die Protestaktionen der »Gelben Westen« gestürzt wurde, hält sich Präsident Emmanuel Macron im Hintergrund und schickt Premier Edouard Philippe ins Feuer. Der konsultierte am Montag Vertreter der politischen Parteien, bevor er am Dienstag Vertreter der »Gelben Westen« empfangen will. Ob es dazu kommt, ist noch offen, weil gesprächsbereite Aktivisten der spontan entstandenen Protestbewegung von radikaleren Kräften in den eigenen Reihen zum Teil massiv bedroht werden.

Nach den jeweils etwa halbstündigen Gesprächen mit Regierungschef Philippe kamen rechte wie linke Oppositionsparteien zu dem Schluss, dass die Regierung die Verantwortung für die entstandene Lage trage. Laurent Wauquiez, der Parteivorsitzende der rechten Republikaner, forderte eine Volksbefragung. »Die Regierung muss sich de...