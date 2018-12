Die Spitze der GfK-Hörbuchcharts übernehmen diese Woche »Die drei ???« mit »Geheimnis des Bauchredners« (Sony Music) und verdrängen damit Marc-Uwe Kling mit »Die Känguru-Apokryphen« (Hörbuch Hamburg) auf den zweiten Platz. An dritter Stelle folgt »Die Paw Patrol rettet Weihnachten« (Universum Film). Den vierten Platz nimmt wiederum Marc-Uwe Kling mit seinen »Die Känguru-Chroniken« ein. »Bibi Blocksberg: Das wilde Schlittenrennen« (Kiddinx Media) belegt Platz fünf. Auf Platz sechs folgen »Die drei ???« mit »Im Reich der Ungeheuer«. »Bibi & Tina - Der Freundschaftstag« schaffen es auf Platz sieben. dpa/nd

