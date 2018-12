Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Düsseldorf. Die Zahl der Arbeitsunfälle von Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. Zwischen 2007 und 2017 erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Arbeits- und Wegeunfälle um knapp 50 Prozent von 74 321 auf 111 432, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die der »Rheinischen Post« von Dienstag vorlag. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle insgesamt seit 2007 um 5,5 Prozent auf gut eine Million im vergangenen Jahr gesunken. Ein Grund für die Zunahme von Arbeitsunfällen im Gesundheits- und Pflegebereich dürfte der Beschäftigungszuwachs sein. Zum anderen berichten Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen über zunehmende Personalknappheit, Zeitnot, Überforderung, Stress und hohe Krankenstände. AFP/nd