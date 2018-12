Hamburg. Der wirtschaftliche Schaden durch Insolvenzen von Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren trotz niedrigerer Fallzahlen stark gestiegen. Die Schäden seien von 17 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 30 Milliarden Euro 2017 nach oben geschnellt, teilte der Kreditversicherer Euler Hermes am Dienstag in Hamburg mit. Der Trend habe sich auch 2018 fortgesetzt. »Das bedeutet, wenn es kracht, dann richtig«, sagte Ron van het Hof von Euler Hermes. »Dann ist meist die ganze Lieferkette betroffen.« Der voraussichtliche Durchschnittsschaden je Insolvenz habe sich von 2015 bis 2017 von 700 000 Euro auf 1,5 Millionen Euro mehr als verdoppelt. dpa/nd