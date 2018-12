Verbraucherorganisation Foodwatch will Lebensmittelrecht grundlegend überholen

Die Organisation Foodwatch verleiht den Goldenen Windbeutel in diesem Jahr bereits zum achten Mal. Mit der Online-Abstimmung will Foodwatch auf legale Täuschung im Lebensmittelbereich aufmerksam machen und bessere gesetzliche Kennzeichnungsregeln erwirken. Die Verbraucherorganisation fordert unter anderem eine verständliche Nährwert-Ampel, ein Verbot irreführender Gesundheitswerbung sowie realistische Produktbezeichnungen und Verpackungen. Mit Agenturen

Coca-Cola bezeichnete die Auszeichnung als »nicht gerechtfertigt«. »Die Deklaration und Kennzeichnung des Wassers sind transparent und entsprechen den lebensmittelrechtlichen Regelungen«, sagte eine Sprecherin. Sämtliche Aussagen zum Getränk und seinen Inhaltsstoffen seien »selbstverständlich zugelassen«. Grundsätzlich seien unterschiedliche Preise für Produkte nicht nur in der Lebensmittelindustrie gang und gäbe. Den von Foodwatch kritisierten Herstellungsprozess bestätigte das Unternehmen. Das Wasser werde aus natürlichem Mineralwasser hergestellt. »Dieses wird durch innovative Dampfdestillation aufbereitet und anschließend mit Mineralsalzen versetzt«, so Coca-Cola. Dadurch erhalte das Wasser einen »besonders klaren, frischen und wenig mineralischen Geschmack.«

Den ersten Platz bekam Coca-Cola für sein »Smartwater«. Die Kritik: Das Wasser sei »nicht besser als herkömmliches Mineralwasser« - koste aber bis zu sieben Mal mehr. An der Online-Abstimmung von Foodwatch hatten sich fast 70 000 Menschen beteiligt. Das »Smartwater« erhielt dabei mehr als 21 000 Stimmen. Die Verbraucher*innen konnten neben dem Coca-Cola-Produkt auch ein Olivenöl wählen, das mit großen Oliven auf dem Etikett wirbt, aber zu 49 Prozent aus Sonnenblumenöl besteht. Außerdem standen ein Erbseneintopf, ein Ketchup für Kinder sowie ein Müsliriegel auf der Liste.

Vor der Deutschland-Zentrale von Coca-Cola in Berlin warteten die Vertreter*innen der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch am Dienstagmorgen vergeblich. Sie wollten den »Goldenen Windbeutel« übergeben, einen Negativpreis für »besonders dreiste Werbelügen«. Die Türen des Getränkekonzerns blieben für die Kritiker*innen erwartungsgemäß verschlossen.

Foodwatch am Dienstag vor der Berliner Coca-Cola-Zentrale

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Lieferungen sollen laut Medienberichten über Tochterfirmen von Rheinmetall in Italien und Südafrika erfolgen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!