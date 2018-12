Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat von Iran die vollständige Aufklärung der Gefängnis-Massaker von 1988 und die Bestrafung der Verantwortlichen gefordert. In dem Bericht »Blood-Soaked Secrets« fordern die Menschenrechtler von der Regierung in Teheran, endlich die außergerichtliche Hinrichtung tausender Oppositionsanhänger in Gefängnissen vor 30 Jahren öffentlich anzuerkennen und vollständig aufzuklären. Amnesty kritisiert insbesondere, dass weiterhin führende Verantwortliche der Hinrichtungen im Sommer 1988 wichtige Posten in Justiz und Regierung bekleiden, und fordert eine Untersuchung durch die UNO...

