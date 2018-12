Genf. Regierung und Rebellen einigten sich vor geplanten Friedensgesprächen in Schweden auf den Austausch hunderter Gefangener. Wie der Gefangenen-Beauftragte der jemenitischen Regierung, Hadi Haig, am Dienstag sagte, geht es um 1500 bis 2000 Kämpfer der Regierungstruppen und 1000 bis 1500 Huthi-Rebellen. Derweil hat eine Delegation der Huthi-Rebellen hat den Jemen in Richtung Schweden verlassen, um mit Spannung erwartete Friedensgespräche mit der offiziellen Regierung des Bürgerkriegslandes zu führen. nd/Agenturen