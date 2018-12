Frankfurt (Oder). Ein anonymer Anrufer hat mit einer Bombendrohung eine Evakuierung der Hauptpost im Zentrum von Frankfurt (Oder) ausgelöst. 30 Menschen mussten das Gebäude an der Logenstraße am Dienstag vorübergehend verlassen. Umliegende Straßen wurden abgesperrt. Die Polizei durchsuchte das gesamte Gebäude mit Spürhunden. Gefunden wurde nichts. Der Anruf war gegen 9 Uhr bei der Polizei eingegangen. Eine Forderung habe der Anrufer nicht gestellt, hieß es. Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben. dpa/nd

