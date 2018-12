In der Debatte um einen zusätzlichen Feiertag für Berlin haben sich die Hauptstädter einer Umfrage zufolge mehrheitlich für den Reformationstag am 31. Oktober ausgesprochen. 25 Prozent der Befragten seien für den 31. Oktober als weiteren gesetzlichen Feiertag, berichtet die »Berliner Zeitung« unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa im Auftrag der Zeitung. Die Fraktionen der rot-rot-grünen Regierungskoalition hatten sich erst im November für den Internationalen Frauentag am 8. März als zusätzlichen Feiertag ausgesprochen. Dieses Datum landet in der Umfrage mit 15 Prozent auf Platz vier. Auf Platz zwei landete der 9. November mit 20 Prozent Zustimmung. An dem Tag wird unter anderem an den Mauerfall 1989, die Ausrufung der ersten Republik 1918 und die Novemberpogrome der Nazis im Jahre 1938 erinnert. Mit 19 Prozent Zustimmung schaffte es der 8. Mai als Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur und Ende des Zweiten Weltkrieges auf Platz drei. dpa/nd