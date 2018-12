Berlins Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) wird keine Berufung gegen das im Oktober gefallene Urteil zu Diesel-Fahrverboten einlegen. Darauf verständigte sich der Senat bei seiner wöchentlichen Sitzung am Dienstag. Damit treten spätestens Ende Juni Fahrverbote für Dieselautos der Schadstoffklassen Euro 0 bis Euro 5 in Kraft. Betroffen sein werden Leipziger, Reinhard-, Friedrich- und Brückenstraße in Mitte, der Kapweg in Reinickendorf, Alt-Moabit und Stromstraße in Moabit sowie die Lankwitzer Leonorenstraß...

