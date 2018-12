Nach der Eskalation zwischen Russland und der Ukraine im Schwarzen Meer können Schiffe die Meerenge von Kertsch wieder passieren. Dies bestätigte der ukrainische Verkehrsminister Wladimir Omeljan am Dienstag in Kiew: »Die Häfen von Mariupol und Berdjansk sind teilweise wieder freigegeben.« Damit kommt die russische Regierung auch Forderungen der westlichen Staaten entgegen. Zuletzt hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel während ihres Gesprächs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires gefordert, der freie Schiffsverkehr durch das Asowsche Meer müsse erhalten bleiben.

Dessen ungeachtet setzen beide Konfliktparteien das Säbelrasseln fort. Nach Angaben des Radiosenders »Echo Moskwy« plant die russische Schwarzmeerflotte...