Frankfurt am Main. Der Pflegemarkt ist nicht nur ein stark wachsender, sondern auch sehr umkämpfter und profitabler Markt. Nach Angaben der Unternehmensberatung Roland Berger wächst er jährlich um rund fünf Prozent, 2015 erreichte er einen Gesamtumsatz von knapp 50 Milliarden Euro. Er lockt immer mehr private Investoren an. 2015 befanden sich Regierungsangaben zufolge eine knappe Mehrheit (53 Prozent) aller voll- beziehungsweise teilstationären Pflegeheime in freigemeinnütziger Trägerschaft. Freigemeinnützige Träger sind beispielsweise die Diakonie oder die Caritas. Der Anteil der privaten Träger lag bei 42 Prozent, der der öffentlichen bei fünf Prozent. epd/nd