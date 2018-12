Berlin. Bundesweit ist die Zahl der Bürgerbegehren in Kommunen leicht zurückgegangen. So gab es 2017 insgesamt 278 direktdemokratische Verfahren auf kommunaler Ebene, wie der Verein Mehr Demokratie am Dienstag mitteilte. 2016 seien 293 neue Verfahren gezählt worden. 2015 wurden demnach noch 348 Verfahren neu initiiert. dpa/nd