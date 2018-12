Magdeburg. Mit Andachten erinnern die Kirchen in Mitteldeutschland am Sonntag an verstorbene Kinder. Zum Weltgedenktag für verstorbene Kinder seien Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde sowie alle, die sich verbunden fühlen, eingeladen, teilte ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mit. epd/nd