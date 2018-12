Villeurbanne. Mehr als 4000 Kläger fordern in Frankreich Schadenersatz vom deutschen Pharmahersteller Merck. Rund 200 Kläger erschienen am Montag zum Auftakt eines Zivilprozesses in der Gemeinde Villeurbanne bei Lyon. Sie fordern mit einer Sammelklage 10 000 Euro Schadenersatz pro Person. Merck hatte in Frankreich die Zusammensetzung seines Schilddrüsenmedikaments Levothyrox geändert. Patienten hatten sich über unerwünschte Nebenwirkungen der neuen Rezeptur beschwert. Die Kläger werfen dem Pharmahersteller vor, nicht ausreichend darüber aufgeklärt zu haben. dpa/nd