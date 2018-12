Was soll das sein

Luxemburg. Luxemburg treibt die Legalisierung von Cannabis zum Freizeitgebrauch für Erwachsene voran. Am Montag erzielten die drei Parteien der künftigen Regierungskoalition - Liberale, Sozialisten und Grüne - eine entsprechende Vereinbarung. Diese sieht vor, dass in der Legislaturperiode von 2018 bis 2023 Herstellung, Kauf, Besitz von Cannabis für den persönlichen Bedarf und dessen Konsum für Volljährige straffrei gestellt oder legalisiert werden soll. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Cannabis sollen nach Regierungsangaben vorrangig in die Suchtprävention investiert werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. AFP/nd