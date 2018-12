Foto: dpa/Britta Pedersen

»Gutes Regieren« haben sich SPD LINKE und Grüne bei Schluss ihres Koalitionsvertrages 2016 in die Hand versprochen. Der Brief von Finanz-Staatssekretärin Margaretha Sudhof (SPD), der die Mieter der Karl-Marx-Allee nun erreichte, verfehlt dieses Ziel um Längen. Erst am Dienstag wurde im Senat vereinbart, dass sich diesen Mittwoch Bezir...