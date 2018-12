Hannover. Für den vermuteten Angriff eines Wolfes auf einen 55-Jährigen in Steinfeld nordöstlich von Bremen haben Wissenschaftler keinen Beleg gefunden. Der Gemeindemitarbeiter hatte angegeben, er sei am Dienstag voriger Woche auf einem Friedhof von einem Wolf oder wolfsähnlichen Tier gebissen worden. Er hatte die Wunde nach dem Biss zunächst selbst versorgt und war erst am nächsten Tag zum Arzt gegangen. Wie das niedersächsische Umweltministerium mitteilte, wurden sieben Proben auf DNA-Spuren geprüft - keine enthielt einen Nachweis für einen Wolf. Die Proben wurden erst am Mittwoch nach Reinigung der Wunde genommen worden. »Ich hätte mir ein klareres Ergebnis gewünscht«, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag. Eine Wolfsattacke gänzlich ausschließen, wollte der Umweltminister nicht. dpa/nd