Hagenow. Ein Wald brannte im Dezember: In einem Waldstück zwischen Hagenow und Kuhstorf (Mecklenburg) ist es am Dienstag zu einem Flächenbrand gekommen. Die Polizei vermutet Brandstiftung, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Eine Selbstentzündung wird laut Feuerwehr ausgeschlossen. Das Feuer hatte rund 300 Quadratmeter Windbruch erfasst. Die Schadenshöhe war nicht bekannt. dpa/nd