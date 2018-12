Potsdam. An brandenburgischen Verwaltungsgerichten hat die Anzahl offener Verfahren weiter zugenommen. Waren Ende 2017 an den Gerichten in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) noch 20 338 Verfahren anhängig, stieg die Zahl bis Ende Oktober auf 21 062, wie die Vereinigung der Brandenburger Verwaltungsrichter auf Anfrage mitteilte. »Es gibt einen erheblichen Altbestand an Fällen«, sagte Verbandschef Wilfried Kirkes. Derzeit sind ihm zufolge fünf Richterstellen nicht besetzt. Es sind die Stellen von vier beisitzenden Richtern und die Stelle des Vizepräsidenten am Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder). Sie seien bereits ausgeschrieben. »Die Nachbesetzungen laufen«, sagte Kirkes.

Anfang dieses Jahres hatte sich die Vereinigung mit einem dringenden Appell an den Landtag gewandt und zusätzliche Stellen im Nachtragshaushalt gefordert. Es gebe zu vi...