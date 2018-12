Potsdam. Brandenburgs Sozialstaatssekretär Andreas Büttner mahnte am Mittwoch bei der Delegiertenversammlung der IG Metall Potsdam und Oranienburg mehr Einflussnahme der Gewerkschaften beim »Digitalen Aufbruch« an. Aus der aktuellen Studie »Arbeit 4.0 in Brandenburg« gehe hervor, dass Betriebs- und Personalräte eher selten in Digitalisierungsprozesse eingebunden sind, sagte er. nd