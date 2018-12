Flo Hayler: Ramones. Eine Lebensgeschichte. Heyne, 640 S., geb., 48 €. Foto: Erik Weiss, Heyne

In der lahmen Rockmusik Mitte der siebziger Jahre wirkten die Ramones wie eine Explosion. Weil sie so aufgeregt waren, spielten sie im New Yorker Club CBGB’s ihre Songs blitzschnell runter, damit sie eher von der Bühne kamen. Es waren Hymen von »ungenierten Amateuren« (»Rocklexikon«) - und es war die Erfindung von Punk. Ihr Debütalbum »Ramones« von 1976 gilt als die erste offizielle Platte dieses Musikstils.

»Die Ramones waren das ko...