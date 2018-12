Wiedervernässte ehemalige Torfabbauflächen im schleswig-holsteinischen Landschaftsschutzgebiet Himmelmo Foto: dpa/Markus Scholz

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gab sich am Mittwoch in Berlin locker und freute sich, am Weltbodentag »eine Inventur der organischen Kohlenstoffvorräte in landwirtschaftlich genutzten Böden« hierzulande vorstellen zu können. Hintergrund der vom Thünen-Institut erstellten »Bodenzustandserhebung Landwirtschaft« ist die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. In der hat sich Deutschland verpflichtet, regelmäßig über Treibhausgase und die Vorräte an Kohlenstoff in Böden und Biomasse zu berichten.

Ein aktueller und einheitlicher Datensatz, der den Kohlenstoffgehalt der Böden für das gesamte Bundesgebiet misst, fehlte allerdings bislang. Sechs Jahre lang haben die Wissenschaftler des Thünen-Instituts mehr als 120 000 Bodenproben im gesamten Land eingesammelt und ausgewertet. Gemessen wurden Sauerstoffversorgung, Humusbildung und organische Kohlenstoffvorräte.

Laut Klöckner gibt es damit nun einen Datenbe...