Genf. Die Umstände der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi müssen nach Überzeugung der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, von einer internationalen Kommission untersucht werden. »Wir haben kein Mandat für kriminelle Ermittlungen«, sagte Bachelet am Mittwoch in Genf. Aber mehrere unabhängige Menschenrechtsberichterstatter hätten bereits eine internationale Untersuchung gefordert. Eine solche müssten UN-Mitgliedsländer einfordern. Unterdessen hat ein Istanbuler Gericht am Dienstag Haftbefehle gegen zwei Männer aus dem engsten Umfeld des saudischen Kronprinzen ausgestellt wegen des Mordes. dpa/nd