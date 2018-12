São Paulo Die Vereinten Nationen haben ihre Mitgliedsländer um 738 Millionen Dollar für die Bewältigung der Flüchtlingskrise aus Venezuela gebeten. Die Migranten hätten keine Chance auf eine kurz- oder mittelfristige Rückkehr in ihre Heimat, erklärten die Vereinten Nationen am Dienstag Nachmittag in New York. epd/nd