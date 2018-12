Eis mit Mafia-Geschmack: Polizisten im Einsatz gegen die ’Ndrangheta in einem Eiscafé in Duisburg. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Schlag auf Schlag gegen die Mafia: Das gilt für diese Woche. Weltweit sind am Mittwoch bei einer konzertierten Aktion unter Führung der Europäischen Justizbehörde Eurojust 90 Personen verhaftet worden, die in den internationalen Drogenhandel verwickelt sind, davon 14 Menschen allein in Deutschland. Nur einen Tag zuvor wurden auf Sizilien fast 46 Menschen festgenommen, darunter auch der amtierende Oberboss der Cosa Nostra, ein 80-jähriger Juwelier.

Die Dimension der Polizeioperation ist neu. Hunderte von Ermittlern und Beamten wurden von Eurojust koordiniert in den Einsatz geschickt. Sie schlugen am Mittwoch nicht nur in Italien, Deutschland, Belgien, Niederlande und der Türkei zu, sondern auch in Kolumbien und Costa Rica. Die Verhafteten gehören der Mafiaorganisation ’Ndrangheta an, die ihren »Hauptsitz« in der süditalienischen Region Kalabrien hat. Sie werden beschuldigt, den internationalen Kokainhandel organisiert zu haben: Die Droge...