Der Digitalpakt Schule droht am Veto des Bundesrates zu scheitern

Berlin. Im Streit um eine Grundgesetzänderung für eine verstärkte Finanzierung der Digitalisierung von Schulen aus Bundesmitteln streben die Länder ein Vermittlungsverfahren an. Alle 16 Bundesländer sprachen sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz für eine Nachverhandlung aus. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) rechnet aber mit einem raschen Vermittlungsverfahren. »Aus unserer Sicht kann es sehr schnell gehen. Uns eint ja das Ziel, etwas für die Bildung zu erreichen«, sagte Kretschmer am Mittwoch der Deutschen Presse- Agentur. dpa/nd

